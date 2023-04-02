Была красавицей: при взгляде на главную скандалистку королевского двора вам станет жутко

Высокий социальный статус обязывает женщин выглядеть безупречно. Но порой стремление к красоте приводит к жутким последствиям.

Эта незавидная участь постигла герцогиню Альбу, которая происходила из знатного испанского рода и была членом королевского двора. Ее внешность претерпела страшные метаморфозы. Из изысканной красотки Альба превратилась в чудовище с устрашающей внешностью.

На счету герцогини бесчисленное количество пластических операций. Знатная особа меняла форму носа, делала подтяжки лица и шеи, злоупотребляла уколами ботокса. Все эти манипуляции превратили привлекательное лицо Альбы в нечто ужасное: перетянутая кожа, отсутствие морщин, неестественный цвет лица.

Пресса разносила внешность герцогини в пух и прах. Многие были уверены, что светская львица пошла на эти меры ради молодого супруга, но вместо красоты она получила жуткое лицо. Альба никогда не обращала внимания на эти склоки и пересуды. Она прожила яркую и насыщенную жизнь, полную скандалов, взлетов и падений. Герцогиня скончалась в 88 лет. Уход эпатажной и неординарной Альбы стал большой потерей для всей Испании.