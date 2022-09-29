Была гордостью России: как сложилась жизнь рекордсменки Исинбаевой

Успехи Елены Исинбаевой до сих пор не могут побить другие спортсмены. За свою карьеру прыгунья установила 28 мировых рекордов по прыжкам с шестом и дважды покоряла Олимпийские игры. Исинбаеву знали и за рубежом, опасаясь соперничать с атлетом подобной силы.

Но в 2016 году она объявила о завершении спортивной карьеры и ушла на пике формы. Как оказалось, Елена решила сосредоточиться на семье. В 2014 году она родила дочку Еву и отвела совсем немного времени себе на декрет. Очень скоро Исинбаева поняла, что не хочет пропускать взросление девочки.

В том же 2014 году она вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова. А в 2018 году их семья пополнилась еще и сыном Добрыней. Исинбаева ведет закрытый образ жизни и не допускает поклонников в соцсети. Судя по новостям, Елена занята общественной и благотворительной деятельностью. Она руководит фондом поддержки юных спортсменов и регулярно проводит в родном Волгограде кубок по легкой атлетике среди подростков.