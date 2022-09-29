Была гордостью России: как сложилась жизнь рекордсменки Исинбаевой
Спортсменка несколько лет назад завершила спортивную карьеру.
Успехи Елены Исинбаевой до сих пор не могут побить другие спортсмены. За свою карьеру прыгунья установила 28 мировых рекордов по прыжкам с шестом и дважды покоряла Олимпийские игры. Исинбаеву знали и за рубежом, опасаясь соперничать с атлетом подобной силы.
Но в 2016 году она объявила о завершении спортивной карьеры и ушла на пике формы. Как оказалось, Елена решила сосредоточиться на семье. В 2014 году она родила дочку Еву и отвела совсем немного времени себе на декрет. Очень скоро Исинбаева поняла, что не хочет пропускать взросление девочки.
В том же 2014 году она вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова. А в 2018 году их семья пополнилась еще и сыном Добрыней. Исинбаева ведет закрытый образ жизни и не допускает поклонников в соцсети. Судя по новостям, Елена занята общественной и благотворительной деятельностью. Она руководит фондом поддержки юных спортсменов и регулярно проводит в родном Волгограде кубок по легкой атлетике среди подростков.