Была гадким утенком: звезда «Дома-2» перекроила себя так, что родная мать не узнает

Инесса Шевчук была пусть и не самой привлекательной, но одной из самых ярких участниц телепроекта «Дом-2». Амбициозная барышня так долго находилась на шоу, что обзавелась внушительной армией поклонников. На социальные сети девушки подписано более 750 тысяч пользователей.

С подписчиками звезда «Дома-2» делится снимками, на которых выглядит как супермодель. Но такой Инесса была далеко не всегда. Во время участия в шоу внешность Шевчук была вполне заурядной. Пухлые губы и красивые зеленые глаза дополняли грубоватые черты лица. Но этот недостаток девушка исправила при помощи пластической хирургии.

Невооруженным взглядом видно, что звезда телестройки изменила форму носа, подкачала и без того полные губы и увеличила грудь.

Также Инесса побывала у стоматолога и заполучила голливудскую белоснежную улыбку. Из простоватой девушки она превратилась в настоящую красотку, хотя передать детям эти черты вряд ли сможет.