Была гадким утенком: вы не поверите, как сейчас выглядит тайная дочь Белуччи и Касселя

В браке итальянки Моники Белуччи и француза Венсана Касселя родилось две очаровательных дочери. Поклонники пары сразу предрекали малышкам успешную актёрскую или модельную карьеру, поскольку с такими генами они должны были стать сногсшибательными красавицами.

Если Дева быстро оправдала ожидания публики, то ее младшая сестра Леони не пользовалась такой же популярностью. Девочку всеми силами старались оберегать от камер папарацци, но даже на немногочисленных снимках ее внешность многим казалась посредственной и не самый яркой.

О младшей дочери Белуччи и Касселя было мало что известно, и пользователи почти позабыли о малышке.

Однако со временем она расцвела и приковала к себе даже больше внимания, чем когда-то ее сестра. Леони унаследовала нежные черты лица, аккуратный носик и прекрасные карие глаза ее матери. Красавица теперь тоже может стать моделью и вместе с Девой сниматься для глянцевых журналов.