Была эталоном женской красоты: какой стала самая прелестная Снегурочка СССР

Целомудренная славянская красота Аленушки в «Финисте — Ясном соколе», рыжеволосая озорница в «Принцессе на горошине», роковая злодейка в «Подарке черного колдуна» — Светлана Орлова начала сниматься в 18 лет, хотя всю жизнь мечтала танцевать. Мать вовремя заметила склонность девочки и отдала в хореографическую студию.

Большие глаза и выразительная улыбка делали Светлану идеальным кандидатом на роль сказочных персонажей, но лучшая роль была впереди. В 1980 году режиссер Борис Рыцарев выбрал Светлану для роли Снегурочки в художественном фильме «Ледяная внучка».

Трогательный и прочувствованный образ, который удалось воплотить Светлане, так же как и прорывная для того времени интерпретация сюжета русской сказки, запомнятся и зрителям, и критикам надолго. Ну, а сама Светлана в кино теперь не снимается и занимается танцами: этот вид искусства она ценит превыше всего.