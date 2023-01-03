Была эталоном русской красоты: что стало со звездой «Ты у меня одна» спустя 29 лет

Сразу после окончания театрального училища в 1984 году Светлана Рябова начала служить в труппе Театра Сатиры. На тот момент в ее фильмографии уже была одна дебютная роль — в картине «Отцы и дети» актриса сыграла Фенечку. Зрители запомнили ее как белокурую красавицу с большими зелеными глазами и нежной улыбкой. Сама же Рябова относилась к себе довольно скептически: она полагала, что была довольно полной в то время, и всеми силами стремилась похудеть. Когда ей это удалось, Светлана начала получать роли ярких драматических героинь в мелодрамах. После фильма 1993 года «Ты у меня одна» актрису начали считать эталоном русской красоты и воплощением женственности.

С тех прошло 29 лет, за которые внешность Рябовой сильно изменилась. Женщина набрала вес, а на лице появились морщины и мешки под глазами. Поклонники винят во всем бывшего мужа Светланы: ради брака и воспитания детей она отказалась от карьеры в кино и запустила себя. Такая самоотверженность мужчину не вдохновила, и вскоре он ушел из семьи. Сейчас 61-летняя Рябова по-прежнему выступает на сцене Театра Сатиры, а на экранах появляется редко.