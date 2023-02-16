Была его фанаткой 16 лет: обомлеете от последних фото жены экс-солиста «На-На»

До встречи с бывшим «нанайцем» Мария Ичетовкина и подумать не могла, что кумир станет ее супругом. Как одна фанатская встреча в клубе изменила их жизни, счастливы ли они сейчас?

Владимир Левкин познакомился с Марией на мероприятии для поклонников в Москве. Туда 30-летняя женщина приехала, будучи помолвленной. Вживую увидеть человека, от которого она фанатела 16 лет, — это интересный и бесценный опыт, как ей тогда казалось. Пообщавшись с кумиром, поклонница поняла, что не может без него жить. Она решила расторгнуть помолвку и начать отношения с Левкиным.

В 2012 году бывший солист «На-На» и его преданная фанатка сыграли свадьбу, на которой в числе прочих гулял Иван Охлобыстин. Для Левкина этот брак стал четвертым. Сам он старше Марии на 14 лет. В том же 2012-м у пары родилась дочь Ника. Она растет творческим ребенком, родители готовят ее к карьере артистки.

В том, что Левкин и Мария обрели долгожданное счастье, сомнений нет: достаточно почитать блог Марии, где она пишет проникновенные посты о своем супруге, о близких и про умение жить в моменте.