Была бездарностью: раскрыт секрет головокружительной карьеры Александровой

Марина Александрова начала свою карьеру в начале нулевых. Сегодня киношники готовы выстраиваться в очередь за звездой экрана, у которой масса поклонников. Но, чтобы добиться такого ошеломительного успеха, эффектной брюнетке пришлось пойти на решительный шаг.

Критики уверяют, что начале творческого пути артисткой она была абсолютно бездарной. При этом знаменитость корону на голове не носила, наоборот, она трезво смотрела на свои возможности. Александрова придерживалась весьма невысокого мнения о собственных профессиональных данных, поэтому перешла к действиям — занялась совершенствованием актерских навыков. Об этом публике рассказал кинокритик Александр Шпагин.