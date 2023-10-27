Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все

Вся страна знала Юрия Белова благодаря фильмам «Карнавальная ночь» и «Весна на Заречной улице». Артисту прочили успешную карьеру, а поклонницы со всей страны мечтали с ним познакомиться. Однако жизненный путь знаменитости сложился совершенно иначе.

Так, на одной из вечеринок Белов, который в то время был большой звездой, весьма неудачно пошутил о действующей власти. А спустя некоторое время к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов: как оказалось, кто-то из присутствующих донес на актера. Из-за неудачной шутки его насильно поместили в психологическую лечебницу.

После возврата никто из бывших коллег не хотел ни общаться с ним, ни приглашать в кино. Белов был исключен из профессии, перебиваясь лишь эпизодическими ролями. А из-за разрушенной судьбы он начал злоупотреблять алкоголем.

После многочисленных неудачных попыток вновь стать актером артист устроился таксистом. Он занимался извозом и все сильнее погружался в депрессию. А в 61 год скончался из-за многочисленных проблем с алкоголем.