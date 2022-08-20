Был в панике: как Леонов чуть не сорвал съемки «Полосатого рейса»

«Полосатый рейс» прогремел на всю страну во многом благодаря харизме героя Евгения Леонова. Однако, мало кто знает, что артист мог раз и навсегда отказаться от поступившего ему предложения по веской причине.

Еще на этапе согласования сценария Леонова поставили перед фактом: артист должен был несколько раз «засветиться» перед камерами с тиграми. Огромные кошки так сильно пугали исполнителя множества ролей, что тот едва не сорвал съемки своим отказом. Лишь после того, как ему пообещали, что тигра будут держать за несколькими прочными стеклами, Леонов согласился.

Правда, на этом история не закончилась: когда выяснилось, что стекло бликует в кадре, его, как ненужный элемент, тихо убрали, пока Леонов намыливал голову. К счастью, обошлось без трагедии, но артист этот момент запомнил надолго: не ожидавший встретиться так близко с большой кошкой он в панике выпрыгнул из воды и убежал, сообщает Life.