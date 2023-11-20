Был толстяком и сиротой: Михалков раскрыл правду о непростом детстве

Андрей Кончаловский и Никита Михалков появились на свет в известной семье с богатой родословной. Поэтому с самого детства они находились на особом привилегированном положении в обществе, в том числе и в школе. Сверстники не особо жаловали братьев, считая их зазнавшимися и избалованными.

Особенно часто от ровесников доставалось Михалкову. В детские годы он был довольно полным ребенком, что только создавало дополнительные поводы для насмешек. Одноклассники его дразнили и откровенно ненавидели. Поэтому дрался будущий режиссер почти постоянно.

Однажды он даже решился на крайние меры, чтобы прекратить травлю. Михалков поведал ребятам, что на самом деле он не родной сын известного писателя. Он придумал себе легенду о бедном сироте, которого взяла на попечение влиятельная семья.

Будущий артист был так убедителен, что одноклассники ему поверили и даже прекратили дразнить. Впрочем, вскоре обман Михалкова все-таки раскрылся.