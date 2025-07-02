То ли британский актер, то ли сербский развратник: о реальном Джеймсе Бонде ходят десятки легенд — разбираем и опровергаем главные

Сколько поклонников Джеймса Бонда — столько и теорий, кто же вдохновил Яна Флеминга на создание самого знаменитого шпиона всех времен. Одни упорно твердят, что реальный прототип — это сэр Кристофер Ли, звезда Дракулы и Саруман из «Властелина колец», другие спорят, что настоящий Бонд — сербский плейбой и двойной агент Душко Попов. Кто же ближе к правде?

Анти-Бонд с золотым пистолетом

Кристофер Ли действительно мог бы сам сыграть Бонда — и почти сыграл. В молодости Ли прошел Вторую мировую войну в рядах британских сил спецназначения — SAS и печально известного «Отдела специальных операций», или «Министерства неджентльменских дел». В его послужном списке — разведка, поиск нацистов и миссии, которые до сих пор под грифом «секретно».

Секретов у Ли было так много, что на съемках «Властелина колец» он поправлял Питера Джексона, рассказывая, какие звуки издает человек, когда его пронзает лезвие.

А теперь внимание: Ли был двоюродным братом Яна Флеминга. Поговаривают, что автор Бонда черпал вдохновение у родственника — в конце концов, кто еще так органично сочетал аристократизм, военный опыт и загадочный шарм? Правда, сам Ли в итоге сыграл не агента 007, а его противника — Франциско Скарамангу в «Человеке с золотым пистолетом». Вышло символично, согласитесь.

Сербский развратник: настоящий шпион с лицензией на все

Однако если говорить серьезно, куда больше «бондовских» черт было у Душко Попова. Этот югославский гений, миллионер, плейбой и шпион еще до войны изучал право во Фрайбурге, откуда его чуть было не отправили в концлагерь — спас друг Йебсен, будущий коллега по шпионским играм. Именно Йебсен затащил Попова в абвер — немецкую разведку, а британцы вскоре переманили обаятельного серба под свои знамена.

Попов жил как герой романов: играл в баккара на десятки тысяч долларов, разгуливал по Лиссабону с топ-моделями и не чурался опасных двойных игр (в постели — тоже). Именно в казино Эшторила Ян Флеминг наблюдал, как Попов поставил на кон огромную сумму только чтобы поймать блеф противника. Этот эпизод лег в основу сцены в «Казино “Рояль”» — первой книги о Бонде.

Но скандалы были не только за зеленым столом. Попова прозвали «Трициклом»: то ли за то, что он курировал группу из трех агентов, то ли за его интимные игрища. А в США он, кстати, едва не предотвратил трагедию Перл-Харбора, предупредив ФБР о готовящейся атаке японцев. Но Дж. Эдгар Гувер посчитал серба обычным бабником и проигнорировал предупреждение.

Почему именно Попов — главный кандидат

Можно спорить долго, но даже Флеминг признавался: Бонд — собирательный образ. Да, в нем есть что-то от Кристофера Ли, от других коллег-шпионов и офицеров разведки. Но если выбирать самого близкого к прототипу, то это все-таки Душко Попов — человек, который пил, гулял и шпионил с таким же азартом, как сам 007.

Так что следующий раз, прося «взболтать, но не смешивать» мартини, вспомните: Джеймс Бонд мог бы быть сербом с лицом Казановы или британцем с голосом Дракулы. Но в итоге остался идеальным вымыслом, собравшим все эти истории в один выстрел из «золотого пистолета».

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