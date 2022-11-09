Был таким толстым, что едва ходил: сыровар Сирота шокировал похудением всю страну

Олег Сирота прославился благодаря своим социальным сетям. Там он рассказывал о собственной ферме и показывал быт, который делил со своей супругой Пелагеей и детьми. Пользователи Сети внимательно следили за жизнью обаятельного предпринимателя, а шарма ему добавляли не только густая борода и кудри, но и лишние килограммы. Однако не так давно в его жизни начались резкие перемены.

Год назад Сирота неожиданно развелся со своей избранницей. После этого он решил полностью изменить свою внешность. Фермер состриг волосы и теперь красуется идеальной прической и ровной щетиной. Помимо этого, он начал заниматься спортом и избавился от лишних килограммов.

Пользователи Сети пришли в восторг от перемен в облике знаменитости. В социальных сетях Сироты можно увидеть множество комплиментов: по мнению фанатов, перемены пошли ему на пользу, ведь теперь он выглядит значительно лучше.

«В шоке пребываю от преображения», «Я вас не узнала. Вы сейчас колоритный мужчина такой, а раньше были добрым пупсом», «Теперь выглядите очень хорошо, рад за вас», — пишут поклонники фермера.

Некоторые даже попытались узнать, каким образом Сирота добился таких результатов. Однако знаменитость пока игнорирует вопросы подписчиков.