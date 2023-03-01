Был студентом в очках, а стал Аполлоном: за два года этот парень изменился до неузнаваемости (фото)

Пройти путь от обычного парня в очках до подтянутого мужчины с атлетическим телосложением не так-то просто. На форуме «Реддит», где пользователи делятся своими историями похудения, появилась такая история — она похожа на двух главных героев из фильма «Мачо и ботан» сразу.

Реддитор с ником lemontree49 загрузил на сайт две фотографии. На первой — ему 20 лет, его нельзя назвать толстым, но видно, что фигурой парень не занимался. На второй — результат интервального голодания (20/4), утренних прогулок и тренировок с утяжелением (четыре раза в неделю) два года спустя.

Участники форума восхищенно хвалили 22-летнего парня. «Хорошая работа, брат», «Чувак, черт возьми, ты светишься», «Какая трансформация», «У тебя теперь вообще другая аура, можешь собой гордиться». Другие шутили, сравнивая героя с первого фото с Милхаусом из «Симпсонов». Кто-то написал, что это похоже на перезагрузку франшизы о Человеке-пауке. Нашлись и те, кто не увидел ни сходства с Ченнингом Татумом, ни серьезной разницы на кадрах.