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Был старше в два раза: Николаев крутил роман с несовершеннолетней

26 июля 2023 08:00
Был старше в два раза: Николаев крутил роман с несовершеннолетней

Разница в возрасте не смущала влюбленных.

Игорь Николаев и Наташа Королева расстались больше 20 лет назад, но до сих пор считаются одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. И сегодня уже никто не вспоминает о том, что известный композитор закрутил роман с девушкой, которой было всего 16 лет.

Так, 29-летний музыкант заинтересовался талантливой певицей, когда та приехала покорять Москву. Николаев быстро понял, что перед ним настоящее дарование. Довольно скоро отношения пары перешли за рамки дружеских.

Как только Королева достигла совершеннолетия, звезды узаконили свои отношения. И тот факт, что композитор был почти вдвое старше своей избранницы, никого не смутил. Певица мечтала о пышной свадьбе, но церемония прошла скромно. У невесты не было даже подвенечного платья.

Вместе знаменитости прожили десять лет. Совместные дети за это время у пары так и не появились.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/https://www.globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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