Сценаристам в его случае даже не пришлось выдумывать небылицы.

В сериале «Великолепный век» Лютфи-паша появляется как человек твёрдого характера и блистательной карьеры. Исторический Лютфи был не менее впечатляющим стратегом, совершившим всего одну критическую ошибку.

Детство и путь к вершине пищевой цепочки

Он родился в Албании, прошёл обучение в Эндеруне — закрытой школе для будущих османских элит, стал бейлербеем Анатолии и Румелии, возглавлял важнейшие военные походы и лично заключал договор с Венецией.

Сулейман доверял ему настолько, что отдал в жёны собственную сестру — Шах-султан. Это выглядело лестницей в небо, но Люфти сам сделал ее расшатанной стремянкой. Он мог бы стать правой рукой Падишаха — новым Ибрагимом. Но сделал роковую ошибку.

Брак по расчёту и холод Шах-султан

Жена не любила его — и в этом было нечто большее, чем личная несовместимость. Лютфи-паша был сух, жесток, погружён в контроль и власть. В сериале эта дистанция показана сдержанно, а в реальности напряжение доходило до крайностей.

Когда в Стамбуле произошёл инцидент с жестокой казнью женщины легкого поведения, история нового визиря пошла под откос. По приказу Лютфи-паши девушку не просто казнили — её тело было искалечено, и даже в XVI веке зверства визиря сочли недопустимым.

Шок Султана и инцидент в гареме

Шах-султан была в ужасе. Она не просто обвинила мужа в жестокости — она пошла к брату, к самому султану, и потребовала развода. Это право в Османской империи имели только представительницы династии.

Когда в ответ Лютфи поднял на неё руку, всё было решено: Сулейман разжаловал визиря, выслал его из дворца и спас от казни только ради дочерей.

«Узнавшая об этом Шах Хубан Султан пристыдила Лютфи Пашу сказав: "Разве хоть при одном Визире было такое, что вдруг случилось во время твоего правления?" Не сдержав гнева, Лютфи Паша избил свою жену, в результате чего был схвачен стражей гарема», — отмечают в Сети.

Жизнь в изгнании и горькие мемуары

В ссылке Лютфи-паша прожил до самой смерти. Там он и написал трактат «Асаф-наме» — попытку объяснить своё понимание власти, морали и справедливости. Но как бы он ни оправдывался, история запомнила его иначе: как человека, потерявшего всё из-за неспособности управлять своим гневом и жестоким отношением к женщинам.

В «Великолепном веке» Нигяр Калфу многие не любили: но если бы ее должность показали правдиво, мнение зрителей бы изменилось. Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе.