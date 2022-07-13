«Был серьезный разговор»: Губерниев не стал молчать о конфликте с Тутберидзе

Дмитрий Губерниев известен тем, что прямо высказывает свое мнение по острым спортивным темам. Журналист не стесняется критиковать известных тренеров или других экспертов, если считает, что они совершают ошибки. Особенно сильно доставалось от него тренеру Этери Тутберидзе.

Спортивный комментатор не раз критиковал работу Тутберидзе, замечая, что она тренирует лишь очень юных спортсменок и безжалостно отказывается от них после их взросления. Кроме того, Дмитрий отмечал, что в случае с допинговым скандалом вокруг Камилы Валиевой позиция Тутберидзе была неубедительна. Тренер никак не комментировала обвинения в сторону своей подопечной.

Не так давно в соцсетях Губерниев внезапно заявил о том, что им с Тутберидзе удалось оставить все конфликты в прошлом. В интервью для YouTube-шоу Надежды Стрелец он тоже не стал молчать на эту тему. По словам Дмитрия, после длительной беседы они с Этери пожали друг другу руки.