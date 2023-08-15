Был с «приветом»: известная актриса проболталась о пикантном предпочтении Рязанова

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» считается нестареющей не только советской, но уже и российской классикой. Каждый год его пересматривают миллионы зрителей. Фильм Эльдара Рязанова ассоциируется с семейным праздником. Но его создание было омрачено множеством трудностей.

Главная проблема оказалась связана с подбором подходящей актрисы на роль Нади. Режиссер устроил большое количество проб, но ни одной из звезд кино СССР он не остался доволен. Как рассказала Валентина Талызина, сыгравшая небольшую роль в картине и озвучившая главную героиню, на кастинг приходили и Людмила Гурченко, и Светлана Немоляева. Но Рязанов искал нечто особенное.

«Он был с таким небольшим „приветом“ и искал именно сексуальную артистку», — призналась Талызина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

И случайно режиссеру на глаза попался польский фильм «Анатомия любви». В нем Барбара Брыльска была задействована в очень смелых и пикантных эпизодах. Тогда Рязанов и решил, что иностранная звезда только украсит его картину.