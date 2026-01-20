«Был рассчитан на 5 сезонов»: лучший российский сериал о врачах – вовсе не «Склифосовский», но его внезапно закрыли уже на 1 сезоне

А ведь продолжение истории зрители ждали три года.

Если судить по рейтингам «Киноафиши», то главный медицинский сериал России сегодня – не многолетний «Склифосовский» с Максимом Авериным (6,6 на «КА», 5.7 на IMDb), а мистическая драма «13 клиническая» с Данилой Козловским. Ее оценки – 7,1 и 6,8 на IMDb – говорят сами за себя.

Только вот, несмотря на успех и преданную фан-базу, ждущую продолжения с 2022 года, второго сезона, скорее всего, никогда не будет.

Сериал, в котором неизлечимо больной хирург Кирилл начинает работать в клинике, где лечат не только людские болезни, сразу нашел своего зрителя. Это была редкая для России попытка совместить медицинскую драму и мистику, но будущее проекта, как оказалось, под угрозой.

Во-первых, права на проект принадлежат «Иви», у которого, по словам сценариста Андрея Золотарева порталу «Док», «планов на продолжение пока нет». Во-вторых, трагически ушел из жизни актер Мурат Бисенбин, игравший ключевого персонажа – анестезиолога Керта.

«Это существенно ограничивает продолжение именно первого сезона», – признается Золотарев.

Самое горькое, что история-то была задумана масштабной

«Проект был рассчитан как минимум на пять сезонов: они придуманы, к каждому сезону есть синопсис», – уточнил сценарист.

Сюжет должен был развиваться «вперед, назад и вглубь веков», причем часть этих идей уже воплотилась в успешном спин-оффе «13 клиническая. Начало» – приквеле про становление мистической медицины в СССР. Он доказал, что вселенная жива и востребована.

Но оригинальный сериал с Козловским, похоже, останется яркой, но незавершенной главой в истории российского ТВ.

