Был примером для подростков СССР: не поверите, как актер привел бандитов на «Мосфильм»

Сергей Шевкуненко вырос фактически на студии «Мосфильм». Его отец Юрий занимал важный пост в руководстве киностудии, а мать работала актрисой и помощницей режиссера. Поэтому никто не удивился тому, что Сергей начал сниматься в кино с юных лет. Именно он воплотил на экране образ героического подростка из экранизаций книг «Кортик» и «Бронзовая птица» в начале 70-х годов. Храбрый мальчик стал примером для подростков СССР.

14-летнему Шевкуненко посыпались новые предложения о ролях. Но он мало интересовался работой: Сергей страдал звездной болезнью, а после эмиграции старшей сестры за рубеж стал неуправляем. Он не стал продолжать учебу, связался с плохой компанией, дрался и отнимал деньги у прохожих, пристрастился к спиртному.

В 1976 году 17-летний Сергей получил свой первый тюремный срок за жестокое избиение случайного мужчины во дворе. Отсидев год, он устроился осветителем на «Мосфильм» при помощи матери. Через два года за кражу в буфете киностудии Шевкуненко сел уже на 4,5 года. В общей сложности Сергей был судим пять раз и провел в местах лишения свободы почти 15 лет.

Каждый раз после освобождения его магнитом тянуло на «Мосфильм». Дошло даже до того, что в начале 90-х годов он превратил один из пустующих павильонов студии в притон и привел туда бандитов. Вместе они сколотили преступную группировку, которая контролировала весь район. Шевкуненко знали под кличкой Артист. Такая активность мужчины не нравилась представителям других банд: в 1995 году 35-летнего Сергея застрелили в собственной квартире. Его 76-летняя мать до последнего пыталась защитить сына и тоже была убита.