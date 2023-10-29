Был порядочным, но в пионеры брать не хотели: как Басков запятнал репутацию в младших классах

Николай Басков не только известный певец, но и меценат. Музыкант занимается благотворительностью и не оставляет без внимания любимых педагогов. Тем не менее в свое время будущую звезду отказались принимать в пионеры.

Главный блондин российской эстрады начал учебу за рубежом. Отец будущего артиста был военным, поэтому семья много переезжала. В результате в первый класс Николай Басков пошел в Германии. Но уже через два года семья перебралась в Новосибирск, где и продолжил обучение мальчик. Учителя вспоминают, что творческий характер молодого человека с детства создавал ему сложности.

Некоторые ребята задирали Колю, потому что он был слишком ярким и всегда выделялся в толпе сверстников.

Любовь Баскова к музыке чуть не вышла ему боком: одна выходка стоила школьнику пионерского галстука. Однажды будущий артист запрыгнул на окно, открыл створки и исполнил хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Учительница была в ужасе, ведь ребенок мог в любой момент выпасть наружу. В итоге Николая отказались принимать в пионеры. Галстук он получил только через год благодаря стараниям классного руководителя.