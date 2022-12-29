Был популярнее Прилучного: куда с экранов исчез Вампир из фильма «На игре»

Талантливому Сергею Чиркову предрекали бешеную популярность и множество предложений о съемках. Одно время это действительно было так и молодой красавец покорял сердца девушек.

Всеобщую известность ему принёс фильм «На игре», где он исполнил роль киберспортсмена. Харизма актера была настолько сильна, что она буквально затмил почти всех коллег по проекту. После выхода на экраны ещё нескольких фильмов Чирков стал популярен даже Павла Прилучного, который долгие годы считался главным кумиром всех зрительниц.

Однако в скором времени произошёл случай, который отвернул от него многих фанаток.

Молодой человек оказался женат, но не этот факт разочаровал поклонниц. Стало известно, что в состоянии алкогольного опьянения артист набросился на супругу с ножом. Девушка не сильно пострадала, но эта новость навсегда очернила репутацию Сергея.