Был похож как две капли воды: чем закончилась история «найденного» сына Абдулова

Друзья Александра Абдулова часто вспоминали, как тепло и душевно актер относился к детям. Он сам мечтал быть отцом, но супруга Ирина Алферова отказывалась заводить детей. У нее уже была дочка Ксения от прошлых отношений, и снова ставить карьеру на паузу во время беременности актриса не хотела. Родную дочку Женю Абдулову родила вторая жена Юлия, но по роковому стечению обстоятельств актер не успел прожить с малышкой и года, скончавшись от тяжелой болезни.

Его любвеобильность, ветреность и внимание к детям еще при жизни порождали слухи о множестве внебрачных наследников. Якобы на гастролях актер не отказывал себе в удовольствии провести время с поклонницами. Слухи только подогрели откровения некоторых знакомых Абдулова, припомнивших, что он с грустью рассказывал им о сыне, с которым почти не видится. А в прошлом году в пиджаке актера обнаружили загадочный снимок маленького мальчика, на обороте которого было написано «Саша, это твой сын!». Вскоре объявился и герой с фото, ставший уже взрослым мужчиной.

Александр Коваль заявил, что родился в 1987 году в Казахстане. Его воспитывала одна мать, которая не рассказывала мальчику об отце. Став взрослым, он долгое время занимался автобизнесом, а затем переехал в Москву и закончил театральную студию. После публикации снимка в СМИ мать, наконец, призналась Ковалю, что у нее был роман с Абдуловым на съемках «Десяти негритят», где она работала швеей. Эту версию событий Коваль и рассказал в эфире шоу «Пусть говорят», согласившись на проведение ДНК-теста. Многие фанаты поверили мужчине, ведь он был как две капли воды похож на артиста.

Однако анализ родство не подтвердил, а позже выяснилось, что история Александра была выдумана. На самом деле он вырос в полной семье, и его родители были шокированы поведением сына на ТВ.