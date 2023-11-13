Был первым советским миллионером: известный артист завел 40 кошек и живет без женщины

Легенда отечественной эстрады Юрий Антонов написал немало хитов и умудрился хорошо заработать на них, став первым советским миллионером. В 1985 году он дал 28 концертов в Ленинграде, на каждом из которых присутствовало 14 тысяч зрителей. Авторские гонорары приносили ему до 15 тысяч рублей в год, что в то время было огромной суммой.

За каждый концерт он также получал 400 рублей, в то время как средняя зарплата составляла около 100 рублей. Считалось, что у Антонова есть миллионный счет в банке и золотые слитки, которые он хранит прямо под кроватью.

Песни Антонова о любви звучат уже почти полвека. Но сердце самого музыканта никто не смог по-настоящему покорить. Интересно, что, несмотря на многочисленные песни о любви и три брака, Антонов всю жизнь обходился без музы. Он даже признавался, что женщины никогда не вдохновляли его на творчество.

Антонов имеет сложный характер — он непредсказуем и замкнут. Артист живет в большом доме и окружен животными, которым доверяет больше, чем людям. Всего у него 40 кошек и 17 собак.

Если раньше Антонов был популярен среди женщин, то в последние годы он предпочитает оставаться холостяком. Ходили слухи о его романе с администратором театра «Сатирикон» Ириной, но свадьба так и не состоялась.