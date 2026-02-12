«Был озорником»: Фрейндлих назвала самого комфортного режиссера СССР — за ним была готова идти хоть в горящую избу

«Без режиссёра я полный ноль, блуждаю как в тёмном лесу». Эти слова Алисы Фрейндлих, сказанные на творческом вечере в Театре им. Ленсовета отражают ее высочайшее доверие к мэтрам советского кино.

Недавняя встреча со зрителями, организованная редакцией «Собака», подарила нам редкую возможность услышать живые воспоминания народной артистки. Она говорила о детстве в блокадном Ленинграде, о семье известных артистов, о театре, который «всегда вызревает с малолетства». Но особенно трогательными и откровенными стали её рассказы о режиссёрах, с которыми довелось работать.

Эльдар Рязанов, по словам актрисы, оказался настоящим шалуном, в хорошем смысле слова.

«Эльдар Александрович был озорником. Он умел создавать такую атмосферу на площадке, чтобы артист раскрепощался и начинал сам вносить предложения, рождать оценки».

А еще самый комфортный режиссер делал всё, чтобы театральным актерам было удобно сниматься в кино. Это умение режиссёра не командовать, а раскрепощать позволило родиться образу Калугиной — строгой «мымры», которая после близкого знакомства с Новосельцевым вдруг оказывается такой ранимой и живой.

Иначе строились отношения с Андреем Тарковским. Его она без колебаний называет гением. На пробах в «Сталкер» режиссёр был готов утвердить её по одному монологу жены, но… подвёл шарфик. Из-за этой детали сцену переснимали. В этом весь Тарковский: для него не существовало мелочей.

Фрейндлих признаётся: ей всегда нужен «поводырь». Тот, кто укажет направление. И самым комфортным поводырем от мира кино она считает именно Рязанова.