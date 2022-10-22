Был нищим, голодал, потерял семью: этого про Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи» не знал никто

Актер Раднэр Муратов стал звездой благодаря роли в «Джентльменах удачи», где он сыграл бандита Василия Алибабаевича. Артист засветился в еще множестве фильмов – «Золотой теленок», «12 стульев», «Будни уголовного розыска», «Афоня», «Не может быть», «Вечный зов», «Крейцерова соната».

Необычное имя Раднэр, которая расшифровывается как «радуйся новой эре», дал ему отец – партийный чиновник Зиннат Муратов. До «Джентльменов» молодой артист татарского происхождения снимался лишь в эпизодах, но настоял на полноценной роли в картине.

В студенческие годы он увлекся красавицей Изольдой Извицкой, однако артистка предпочла ему актера Эдуарда Бредуна.

Счастье Раднэр обрел с коллегой Еленой Довлатбековой – у супругов родился сын Леопольд, однако спустя 10 лет брак распался из-за того, что артист увлекся скачками и просаживал на ипподроме все свои гонорары.

После развода артист жил в жуткой нищете. Его положение усугубляла болезнь Альцгеймера. Раднэр Муратов упорно отказывался от помощи родных. В 2004 году истощенного актера на улице подобрала полиция – его поместили в психиатрическую лечебницу. Там же он и умер от инсульта в возрасте 76 лет.