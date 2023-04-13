Был невероятно красивым ребенком: Брана Старка из «Игры престолов» в 24 года не узнать

В «Игре престолов» засветилось немало детей-актеров. Для большинства зрителей они навсегда останутся юными героями, но в реальной жизни артисты давно изменились. Яркий пример тому — Айзек Хемпстед-Райт.

В культовом проекте он воплотил Брана Старка, мальчика, упавшего со стены, которого на своей спине переносил Ходор. Во время кастинга знаменитости было 11 лет, и он очаровал всех своей внешностью. Зрители отмечали, что Айзек был невероятно красивым ребенком. Но это в прошлом.

Сегодня Хемпстеду-Райту 24 года, и его не узнать. С момента выхода картины актер сильно изменился. Многие считают, что эталонного красавца из него не вышло. К тому же фанаток смущают очки, с которыми артист почти никогда не расстается.

Айзек признается, что носит их, чтобы поклонники как можно реже его узнавали. К слову, после «Игры престолов» карьера звезды пошла в гору — по сей день он активно снимается в кино.