Был неприметным толстяком, стал горячим мачо: американец питался фастфудом и похудел на 88 кг (фото)

Энтони Браун решил похудеть, когда его весы показали 170 килограммов, а после сломались. Сначала программист ограничивал себя лишь овсянкой, куриной грудкой и овощами, но спустя несколько недель понял, что эта диета для него слишком строгая. И тогда он изобрел собственный способ избавиться от лишнего веса.

Энтони решил не отказываться от любимого фастфуда. Но если до похудения он только завтракал тремя бургерами, то теперь решил ограничить себя 2000 калорий в день. Как признавался американец, для многих это дневная норма, но так как раньше он потреблял намного больше, то с такими ограничения терял по килограмму в неделю.

В итоге диета Энтони дала заметные результаты. Спустя два года он избавился от 88 килограммов, а тренажерный зал помог ему привести свое тело в форму. Сегодня Браун выглядит как настоящий атлет и полностью доволен собой. Он чувствует намного больше уверенности в себе и счастлив, что близкие больше не называют его большим парнем.