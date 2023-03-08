Был настоящим секс-символом: от юного Сергея Бурунова россиянки сходили с ума (фото)

В индустрии кино не только женщины должны всегда выглядеть безупречно. Стандарты красоты для мужчин также высоки, и если актер в них не вписывается, то роли горячих ловеласов или доблестных рыцарей ему уже не достанутся.

Именно это испытал на себе и Сергей Бурунов. В молодости талантливому артисту удавалось играть дерзких парней, а его яркая и запоминающаяся внешность восхищала зрительниц. Однако со временем красавец полысел и набрал лишние килограммы. Теперь ему предлагают играть персонажей преимущественно в юмористических проектах, а также зовут поучаствовать в различных комедийных шоу.

Но такая резкая трансформация и смена образа не была вызвана разгульным образом жизни актера. Он сам неоднократно признавался, что тщательно следит за своим питанием и режимом сна. А даже если и выбивается из привычного распорядка, то старается поскорее вернуться к норме и не доводить свой организм до критического состояния.