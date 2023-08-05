«Был настоящим музыкантом»: на странице Кузьмина появился некролог

На странице в социальных сетях и на официальном сайте Владимира Кузьмина появился некролог. Музыкант сообщает о смерти Алексея Маслова, ударника группы «Динамик». Рокер, тяжело переживающий утрату коллеги, поблагодарил покойного за долгие годы совместной работы.

«Алексей был настоящим музыкантом и предан своему делу», — написал Владимир Кузьмин в социальных сетях.

Группа «Динамик» появилась в 80-е годы. Ее состав менялся много раз, но в роли фронтмена неизменно оставался Владимир Кузьмин. С 1998 года рядом с ним был Алексей Маслов, который за все эти годы стал не только отличным музыкантом, но и верным другом. Поэтому его смерть стала для Кузьмина большой утратой.

О его личной жизни известно не так много. Как и многие барабанщики, Алексей предпочитал оставаться в тени фронтмена и заниматься исключительно музыкой.