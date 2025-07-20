Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию

После «Гарри Поттера» многие ждали, что Том Фелтон вот-вот выстрелит — мол, сыграл колоритного Драко, держался уверенно, харизма есть. Но не срослось. Последний фильм с рейтингом выше 7.5 на «Кинопоиске» у него вышел в 2013-м («По кочкам») — и с тех пор то невнятные триллеры, то проходные драмы, то стриминговые проекты, о которых и сам IMDb не сразу вспомнит. Однако теперь перед артистом, похоже, замаячил свет в конце тоннеля.

Уже 18 сентября в российский прокат выходит антиутопия «Альтер» — проект с бюджетом $15 миллионов, снятый финским режиссером Тимо Вуоренсолой («Железное небо»), и с Фелтоном, а также… звездой «Мажора» Игорем Жижикиным в главной роли.

Да, наш Драко говорит по-английски, а его партнеры по площадке — сплошь русские актеры. Тут еще и Елизавета Бугулова («Великая», «Последний богатырь»), и Алексей Филимонов, для которого это еще и дебют.

Сюжет отправляет нас в альтернативное настоящее, где генетически улучшенные граждане — элита, а «обычные» — отбросы. Фелтон играет Леона, инженера с ограниченными возможностями, который создает экзоскелет, чтобы дать отпор несправедливой системе. Помогать ему будет героиня Бугуловой — тоже изгоями закаленная.

Вуоренсола уверяет, что это будет не только зрелищное Sci-Fi, но и кино с посылом: мол, научная фантастика — идеальный инструмент, чтобы глянуть на наши проблемы снаружи.

И вот именно в таком кино мы увидим Тома Фелтона. Не в роли подлого слизеринца, а как героя, борющегося с неравенством и одиночеством.

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