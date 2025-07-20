Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию

Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию

20 июля 2025 13:46
Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию

Кроссовер, которого вряд ли кто-то ожидал.

После «Гарри Поттера» многие ждали, что Том Фелтон вот-вот выстрелит — мол, сыграл колоритного Драко, держался уверенно, харизма есть. Но не срослось. Последний фильм с рейтингом выше 7.5 на «Кинопоиске» у него вышел в 2013-м («По кочкам») — и с тех пор то невнятные триллеры, то проходные драмы, то стриминговые проекты, о которых и сам IMDb не сразу вспомнит. Однако теперь перед артистом, похоже, замаячил свет в конце тоннеля.

Уже 18 сентября в российский прокат выходит антиутопия «Альтер» — проект с бюджетом $15 миллионов, снятый финским режиссером Тимо Вуоренсолой («Железное небо»), и с Фелтоном, а также… звездой «Мажора» Игорем Жижикиным в главной роли.

Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию

Да, наш Драко говорит по-английски, а его партнеры по площадке — сплошь русские актеры. Тут еще и Елизавета Бугулова («Великая», «Последний богатырь»), и Алексей Филимонов, для которого это еще и дебют.

Сюжет отправляет нас в альтернативное настоящее, где генетически улучшенные граждане — элита, а «обычные» — отбросы. Фелтон играет Леона, инженера с ограниченными возможностями, который создает экзоскелет, чтобы дать отпор несправедливой системе. Помогать ему будет героиня Бугуловой — тоже изгоями закаленная.

Вуоренсола уверяет, что это будет не только зрелищное Sci-Fi, но и кино с посылом: мол, научная фантастика — идеальный инструмент, чтобы глянуть на наши проблемы снаружи.

Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию

И вот именно в таком кино мы увидим Тома Фелтона. Не в роли подлого слизеринца, а как героя, борющегося с неравенством и одиночеством.

Ранее мы также писали: Как минимум с одним из актеров сериала «Гарри Поттер» НВО точно не ошиблись: кастинг уже лучше, чем у легендарных фильмов

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая» (2011), сериала «Мажор»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше