Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»

Гай Ричи все-таки возвращается в мир Шерлока Холмса — но не в тот, где Роберт Дауни-младший взрывает Лондон своей харизмой. Вместо продолжения истории дуэта Ричи—Дауни режиссер уходит в предысторию.

Amazon заказал сериал «Молодой Шерлок», и это совсем другой разговор: здесь главный герой — не брутальный детектив с опытом, а девятнадцатилетний паренек. Он вежливостью не отличается, дисциплину не уважает, но умудряется встрять в расследование убийства в Оксфорде. И, как водится, обнаруживает заговор размером с целый кампус.

Новый Холмс — с новым лицом

Главную роль получил Хиро Файнс Тиффин. Его знают как племянника Рэйфа Файнса, «молодого Тома Реддла» из «Гарри Поттера». А еще он снимался в сериале «Министерство неджентльменских дел».

Выбор, честно говоря, логичный: нужен кто-то, кто одновременно выглядит как приличный студент и как человек, способный в одиночку разобрать преступную сеть, если она испортит ему утро. Внешность — чисто британская. Ричи любит таких персонажей.

Сериал будет экранизацией книг Энди Лейна, а шоураннером выступит Мэттью Паркхилл. Нас ждут интриги и то самое чувство надвигающегося хаоса, идеально подходящее под историю будущего сыщика.

В сезоне планируют сделать восемь эпизодов. Премьера — 2026 год, эксклюзивно на Prime Video. Первые кадры уже появились в Сети, и можно сказать одно: этот Холмс точно не пытается быть копией Дауни. Он пока слишком молодой, чтобы быть гением, и достаточно упрямый, чтобы стать им.

А что с третьим фильмом и Дауни?

Печально известный «Шерлок Холмс 3» все еще болтается в производственном аду. Гай Ричи к нему отношения больше не имеет — режиссировать будет Декстер Флетчер.

Проект не отменен, но и не двигается. Дауни же, вдохновленный успехом, хочет построить целую вселенную Шерлока: спин-оффы, сериалы, дополнительные истории — все в работе у HBO Max. То есть шанс увидеть Дауни в роли Холмса все еще есть. Просто не в ближайшее время.

Гай Ричи решил сыграть в долгую: вернуться к Холмсу, но с чистого листа, через молодость, дерзость и первый громкий кейс будущего гения. И хоть Дауни-младшего в этом проекте нет — зато есть шанс увидеть версию становления легенды от гения.

