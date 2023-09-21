Был колобком: ахнете, увидев похудевшего на 40 килограммов сына Нагиева

Кирилл Нагиев с юности хотел пойти по стопам отца. Артист уверенно покоряет олимп киноиндустрии и последнее время может похвастаться не только талантом, но и привлекательной внешностью. Однако так было далеко не всегда.

Дело в том, что наследник звезды «Физрука» никогда не скрывал свою любовь к фастфуду. Нагиев-младший не стремился следить за своей фигурой и в итоге стал весить 130 килограммов. Но лишний вес не смущал артиста, а похудеть он решил только потому, что ему перестали предлагать роли в театре.

Чтобы избавиться от ненужных кило, Нагиев полностью перестроил свою жизнь. Он уехал в Индию, где занялся скайсерфингом и отказался от мяса. И после продолжительных тренировок добился спортивной фигуры.

Сегодня Нагиев-младший регулярно входит в число самых привлекательных молодых артистов. Число его фанаток только растет, а сам он уже может соперничать со своим отцом за любовь публики.