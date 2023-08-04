Его знали все в СССР: не поверите, кем был брат Караченцова (фото)

Николай Караченцов связал свою жизнь с актерской профессией, в которой достиг большого успеха. А вот его младший единокровный брат Петр выбрал для себя другой путь, но также обрел всесоюзную славу.

Родственник именитого артиста стал художником. Караченцов уверяет, что разговаривать и рисовать начал в одно и то же время. Он никогда не сомневался, что посвятит всего себя живописи.

Петр Петрович окончил художественно-графический факультет столичного педагогического университета. После этого он трудился иллюстратором в известном журнале «Юность», а также брался за выполнение заказов для Московского музея современного искусства. Работы талантливого художника можно увидеть в Третьяковской галерее.

Петр Караченцов, которому сегодня 67 лет, продолжает заниматься любимым делом. Вышедшие из-под его пера картины он продает за редким исключением, отмечая, что пишет свои работы для выставок, а не для того, чтобы их размещали в интерьере квартиры.