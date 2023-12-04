«Был и рак»: откуда пошли разговоры об онкологии Газманова, который в 42 выглядит на 25

Родион Газманов известен в основном благодаря своему отца, хотя в свое время именно дуэт с сыном принес артисту популярность. Как и ко всем звездным наследникам, к мужчине приковано повышенное внимание прессы, что иногда порождает нелепые слухи. В Сети стали поговаривать, что артист страдает от онкологического заболевания.

С ранних лет попав на сцену, Родион привык не придавать значения громким заголовкам. Поэтому к истории о своей болезни он отнесся с юмором. По словам Газманова, возможно, дело связано только с его знаком зодиака: парень родился 3 июля и считается Раком по гороскопу.

Также многие СМИ раскручивали историю участия певца в шоу «Фактор страха». Об этом Родион рассказал сетевому изданию «Tелепрограмма». На проекте молодому человеку пришлось переносить во рту разных животных, среди них был и рак. Оттуда и пошли статьи о пострадавшем от рака Газманове.

«Слава богу, никакой онкологии у меня не выявлено», — заявляет музыкант.

Артист регулярно проверяется у врачей и следит за своим здоровьем. Возможно, именно это помогает Родиону выглядеть на пятом десятке не старше 25 лет.