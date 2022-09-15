Был готов на все: правду о заработках Шепелева на Фриске предали огласке

Узнав о своем страшном диагнозе — глиобластоме — Жанна Фриске стала все реже появляться на публике. Артистка отказывалась от общения с журналистами, которые жаждали получить не только ее интервью, но и фотографии.

Некоторые из снимков больной экс-солистки «Блестящих» все же стали достоянием общественности, несмотря на то что она скрывалась от посторонних глаз. Под объективами камер артистка оказалась с подачи своего возлюбленного Дмитрия Шепелева, который был готов на все, лишь бы заработать на трагедии.

Об этом в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» заявил отец ныне покойной исполнительницы Владимир Фриске. Он рассказал несколько историй, которые, на его взгляд, доказывают тот факт, что телеведущий получал деньги от журналистов за то, что предоставлял им возможность сделать сенсационные кадры.

Например, в качестве примера Фриске привел случаи, когда Жанну сфотографировали во время прогулки в горах в Лос-Анжелесе и в сквере возле ее дома.