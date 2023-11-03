Был главным секс-символом СССР: Костолевский почти не изменился к 75 годам (фото)

Артист до сих пор может похвастаться эффектной внешностью.

Звездой всего СССР Игоря Костолевского сделала драма «Звезда пленительного счастья», в которой он исполнил роль Ивана Анненкова. После выхода фильма на экраны артист был признан одним из главных секс-символов страны, а миллионы фанаток мечтали познакомиться с ним.

После триумфального дебюта Костолевский продолжил покорять отечественный кинематограф. Он успел поработать со множеством талантливых режиссеров, среди которых, например, Эльдар Рязанов, Михаил Козаков и другие.

Продолжает сниматься Костолевский и сегодня. Одними из последних работ актера стали проекты «Триггер» и «Каждый мечтает о собаке», а в ближайшее время зрители увидят драму «Олимпиада». И, как отмечают фанаты, прошедшие годы совсем не сказались на внешности артиста. Он все еще может похвастаться густой шевелюрой и выглядит значительно моложе своих лет.