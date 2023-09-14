Быкова хотели отправить в тюрьму из-за фильма «Чучело»: сейчас такое немыслимо

Режиссер Ролан Быков снял фильм «Чучело» после семилетнего перерыва. Очень долго мэтр не находил подходящего для экранизации материала. Но, прочитав книгу Железнякова, он просто не мог отказаться от этой пронзительной истории.

Съемки шли тяжело. Сначала Ролану Антоновичу пришлось долго искать актрису на главную роль. Он пересмотрел сотни кандидаток, но не мог найти ту, которую представлял в своей голове. В итоге режиссер решил пойти обратным путем и утвердил отвергнутую ранее Кристину Орбакайте. Затем прямо перед съемками заболел исполнитель роли дедушки Всеволод Санаев. Его пришлось срочно заменить Юрием Никулиным.

Уже после съемок Быкову пришлось биться за каждую сцену, чтобы ее не вырезали. Но результат стоил того. Фильм вызвал у зрителей бурю эмоций — как положительным, так и отрицательных. Ролану Антоновичу приходили тысячи писем, в том числе и ругательных. Зрители называли его бесталанным и неискренним.

«За „Чучело“ вас надо за решетку посадить», — возмущались недоброжелатели.

Но таких было меньшинство: миллионы зрителей остались в восторге от работы Быкова и пересматривают ее по сей день.