Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Быков уволен и Романенко всем рулит, едрит-Мадрид: финал «Интернов» довел зрителей до слез, но грустный он лишь на первый взгляд

Быков уволен и Романенко всем рулит, едрит-Мадрид: финал «Интернов» довел зрителей до слез, но грустный он лишь на первый взгляд

3 декабря 2025 10:52
«Интерны»

Горько-сладкое завершение затянувшейся истории.

В финале «Интернов» случилось невероятное: создатели сериала решили, что даже самым колючим и циничным героям пора стать немного счастливее. Но, разумеется, сделали это в фирменном стиле — чтобы без иронии и слез не обошлось. Вспоминаем классику, если вы не готовы в очередной раз пересматривать главную врачебную комедию в эфире ТНТ.

Быков уволен

Андрей Быков, наш вечный циник, устроил себе классическую драму в трёх актах: благородно отпустил Кисегач к бывшему мужу, уволился и махнул в Питер — тосковать и «лечиться» алкоголем. Однако Иван Купитман, верный курчавый Санчо Панса этого Дон Кихота от медицины, не позволил другу пропасть.

Быков уволен и Романенко всем рулит, едрит-Мадрид: финал «Интернов» довел зрителей до слез, но грустный он лишь на первый взгляд

Он не только вытащил Быкова из питерского бара, но и устроил его на «Ленфильм» консультантом… в сериал про врачей (собственно, речь про сами «Интерны»). Естественно, Быков тут же принялся «улучшать» сценарий: проктологическое отделение стало венерологическим, а грузин-врач превратился в еврея-пьяницу. Почувствуйте разницу и авторский почерк!

Апофеозом стала встреча у павильона: такси, из которого выходит Кисегач (оказалось, от бывшего мужа она всё-таки ушла). Быков, не растерявшись, предлагает ей… вакансию интерна в клинике, куда его приняли.

Кто новый главврач, до кого доросли интерны

Оставив отделение на сына Глеба, она рванула в Питер — и нашла любимого благодаря медсестре Любе. Та, как жена декабриста, ехала к Купитману.

Быков уволен и Романенко всем рулит, едрит-Мадрид: финал «Интернов» довел зрителей до слез, но грустный он лишь на первый взгляд

Глеб Романенко, пройдя через череду страстей и отказов, снова встретил Алису — дочь Быкова. Искра между ними вспыхнула, оставив зрителям надежду, что вечный подросток Глеб может стать семьянином, дважды породнившись с Быковым.

Борис Левин, прошедший зарубежную практику, получил от Быкова неожиданный «подарок» — должность заведующего терапевтическим отделением. Коллектив, возглавляемый вечно недовольным Лобановым, встретил новость с традиционным скепсисом.

Сам Семён Лобанов, несмотря на вечное ворчание и любовь к пище, обрёл семейное счастье: помирился с женой, завёл ребёнка и даже взялся за его воспитание. Видимо, некоторые перемены всё-таки возможны. Но амбиций все еще нет. Иван Купитман передал отделение и своих обеспеченных клиентов Филу Ричардсу.

Быков уволен и Романенко всем рулит, едрит-Мадрид: финал «Интернов» довел зрителей до слез, но грустный он лишь на первый взгляд

Вот так, через абсурд, сарказм и вечные склоки, каждый получил свой шанс. Поначалу казалось, что финал вышел грустным, но в последние минуты каждый из героев начал жизнь с чистого листа.

Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

Фото: Кадры из сериала «Интерны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Читать дальше 8 декабря 2025
Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад Читать дальше 8 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты «Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты Читать дальше 6 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше