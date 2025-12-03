Быков уволен и Романенко всем рулит, едрит-Мадрид: финал «Интернов» довел зрителей до слез, но грустный он лишь на первый взгляд

В финале «Интернов» случилось невероятное: создатели сериала решили, что даже самым колючим и циничным героям пора стать немного счастливее. Но, разумеется, сделали это в фирменном стиле — чтобы без иронии и слез не обошлось. Вспоминаем классику, если вы не готовы в очередной раз пересматривать главную врачебную комедию в эфире ТНТ.

Быков уволен

Андрей Быков, наш вечный циник, устроил себе классическую драму в трёх актах: благородно отпустил Кисегач к бывшему мужу, уволился и махнул в Питер — тосковать и «лечиться» алкоголем. Однако Иван Купитман, верный курчавый Санчо Панса этого Дон Кихота от медицины, не позволил другу пропасть.

Он не только вытащил Быкова из питерского бара, но и устроил его на «Ленфильм» консультантом… в сериал про врачей (собственно, речь про сами «Интерны»). Естественно, Быков тут же принялся «улучшать» сценарий: проктологическое отделение стало венерологическим, а грузин-врач превратился в еврея-пьяницу. Почувствуйте разницу и авторский почерк!

Апофеозом стала встреча у павильона: такси, из которого выходит Кисегач (оказалось, от бывшего мужа она всё-таки ушла). Быков, не растерявшись, предлагает ей… вакансию интерна в клинике, куда его приняли.

Кто новый главврач, до кого доросли интерны

Оставив отделение на сына Глеба, она рванула в Питер — и нашла любимого благодаря медсестре Любе. Та, как жена декабриста, ехала к Купитману.

Глеб Романенко, пройдя через череду страстей и отказов, снова встретил Алису — дочь Быкова. Искра между ними вспыхнула, оставив зрителям надежду, что вечный подросток Глеб может стать семьянином, дважды породнившись с Быковым.

Борис Левин, прошедший зарубежную практику, получил от Быкова неожиданный «подарок» — должность заведующего терапевтическим отделением. Коллектив, возглавляемый вечно недовольным Лобановым, встретил новость с традиционным скепсисом.

Сам Семён Лобанов, несмотря на вечное ворчание и любовь к пище, обрёл семейное счастье: помирился с женой, завёл ребёнка и даже взялся за его воспитание. Видимо, некоторые перемены всё-таки возможны. Но амбиций все еще нет. Иван Купитман передал отделение и своих обеспеченных клиентов Филу Ричардсу.

Вот так, через абсурд, сарказм и вечные склоки, каждый получил свой шанс. Поначалу казалось, что финал вышел грустным, но в последние минуты каждый из героев начал жизнь с чистого листа.

Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?