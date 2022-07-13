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Бузовой придется подвинуться: Валя Карнавал не стала молчать о будущем

13 июля 2022 17:05
Бузовой придется подвинуться: Валя Карнавал не стала молчать о будущем

Блогер готова сменить профессию.

Валя Карнавал призналась, что мечтала бы поработать телеведущей. Знаменитость разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт».

Последние годы Карнавал является одной из главных отечественных звезд в социальных сетях. Знаменитость снимает ролики, записывает музыкальные альбомы, а количество ее поклонников становится все больше с каждым днем. Однако, как оказалось, она мечтает развивать свою карьеру и ждет еще большего успеха. По словам артистки, она хотела бы покорить телевидение и с удовольствием оказалась бы на месте Ольги Бузовой в легендарном шоу «Дом-2».

«Было бы прикольно и интересно», — заметила Карнавал.

При этом ранее блогеру уже удалось поучаствовать в телевизионном проекте. Знаменитость стала героиней шоу «Звезды в Африке», где не только изучила всю внутреннюю кухню телевидения, но и успела поработать с Бузовой.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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