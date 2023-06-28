Бузовой придется подвинуться: «русская ракета» Саша Трусова подалась в шоу-бизнес

19-летняя фигуристка Саша Трусова поразила фанатов новым видео. В Сети появился клип на дебютную песню «русской ракеты». На видео девушка в эффектном образе гуляет по городу и поет романтичную песню о любви. Реакция публики на трек «Два крыла» оказалась неоднозначной.

Поклонники фигуристки в комментариях под видео разделились на два противоположных лагеря.

Одни были готовы восхищаться всем, что делает их любимая спортсменка. Они поздравляли фигуристку с недавним днем рождения и просили не обращать внимания на хейтеров.

Другие посчитали, что талантливый человек все же талантлив не во всем и у Александры куда лучше получается кататься и выполнять сложные трюки на льду, чем петь. В пример приводили Алину Загитову. Бывшая фигуристка неоднократно предпринимала попытки стать телеведущей, но так и не добилась успеха в этой области.