Бузовой придется подвинуться: новая жена Тарасова ошеломила признанием

Анастасия Костенко взбудоражила поклонников, записав новую музыкальную композицию. Трек звезда социальных сетей подготовила в компании своего супруга Дмитрия Тарасова.

Как признались знаменитости, совсем скоро они представят новую романтическую композицию на суд публике. Пока же Тарасов и Костенко похвастались лишь несколькими отрывками. Судя по публикациям в социальных сетях, сами супруги остались в восторге от совместного творчества и с нетерпением ждут дня, когда смогут похвалиться перед поклонниками.

«Горячий, жгучий, это просто будет пушка», — пишет Костенко в своем блоге.

Пользователи Сети не оставили без внимания новости о музыкальной карьере знаменитостей. Многие вспомнили, что Тарасов периодически пытается покорить сцену, а свои музыкальные опыты он начал еще во время жизни с Ольгой Бузовой. Теперь же, как уверены фанаты, Костенко пытается конкурировать со звездой «Дома-2», также выпуская совместные композиции с футболистом . При этом сам Тарасов не так давно признался, что был бы не против вновь поработать с Бузовой. Это, как предполагают пользователи Сети, и стало одной из причин записи композиции.

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