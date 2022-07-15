Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бузовой придется подвинуться: новая жена Тарасова ошеломила признанием

Бузовой придется подвинуться: новая жена Тарасова ошеломила признанием

15 июля 2022 16:46
Бузовой придется подвинуться: новая жена Тарасова ошеломила признанием

Знаменитость вновь пытается покорить музыкальный Олимп.

Анастасия Костенко взбудоражила поклонников, записав новую музыкальную композицию. Трек звезда социальных сетей подготовила в компании своего супруга Дмитрия Тарасова.

Как признались знаменитости, совсем скоро они представят новую романтическую композицию на суд публике. Пока же Тарасов и Костенко похвастались лишь несколькими отрывками. Судя по публикациям в социальных сетях, сами супруги остались в восторге от совместного творчества и с нетерпением ждут дня, когда смогут похвалиться перед поклонниками.

«Горячий, жгучий, это просто будет пушка», — пишет Костенко в своем блоге.

Пользователи Сети не оставили без внимания новости о музыкальной карьере знаменитостей. Многие вспомнили, что Тарасов периодически пытается покорить сцену, а свои музыкальные опыты он начал еще во время жизни с Ольгой Бузовой. Теперь же, как уверены фанаты, Костенко пытается конкурировать со звездой «Дома-2», также выпуская совместные композиции с футболистом . При этом сам Тарасов не так давно признался, что был бы не против вновь поработать с Бузовой. Это, как предполагают пользователи Сети, и стало одной из причин записи композиции.

Не поверите: вот как сейчас выглядит бывшая жена Урганта

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video