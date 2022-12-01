Бузовой не чета: посмотрите, как сейчас выглядит татуированная экс-жена Тарасова (фото)

Дмитрий Тарасов прославился не своими достижениями в футболе, а браком с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Впрочем, свою первую свадьбу спортсмен сыграл вовсе не с ней.

Впервые футболист женился в 2008 году. Его возлюбленной стала Оксана Пономаренко, не имеющая к шоу-бизнесу никакого отношения. Через год у пары родилась дочь Ангелина, но от развода супругов это не уберегло. Расстались они в 2012 году.

В одном из интервью Дмитрий признался, что был слишком молод для создания крепкой семьи. Тогда ему гораздо важнее были тусовки с друзьями и общение с другими девушками, нежели домашние хлопоты и воспитание дочери. Оксана мириться с таким положением вещей была не готова, что и привело к разрыву.

Сегодня 35-летняя экс-жена Тарасова активно ведет социальные сети, где публикует свои фото. Стоит отметить, что общего у нее с Бузовой мало: она предпочитает другой стиль в одежде и любит крупные татуировки, которые охотно демонстрирует поклонникам на своем теле.