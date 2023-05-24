Бузовой на зависть: преображение Насти Дашко из «Дома-2» поразит любого

Звезда так называемого раннего «Дома-2» Анастасия Дашко недавно снова появилась на скандальном проекте. Яркая участница произвела фурор и стала самой обсуждаемой персоной телестройки.

Появление Дашко на шоу было эффектным. Помолодевшая и похорошевшая Настя предстала в роскошном длинном платье, которое обнажило ее стройные ноги. Все убедились, что с годами Дашко преобразилась и из пухленькой девушки превратилась в изысканную леди.

Ольга Бузова, которая тоже начинала свою карьеру с «Дома-2», наверняка кусает локти, когда видит Анастасию. Светская львица с каждым годом все сильнее поправляется, а ведь когда-то она была намного стройнее Дашко. И это при том, что у Бузовой нет детей, а у Анастасии уже двое отпрысков.

Дашко прошла непростой жизненный путь. После ухода с проекта она занялась бизнесом, но решила обогатиться благодаря мошенническим схемам. Махинации привели к реальному тюремному сроку, и Настя отсидела четыре года. После освобождения Дашко освоила новую профессию и родила двоих детей. Сегодня звезда «Дома-2» вернулась на проект, чтобы снова обратить на себя всеобщее внимание.