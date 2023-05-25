Бузова вывернула элитную сумку перед россиянами: зрелище не для слабонервных

В Интернете особой популярностью пользуются видео, где селебрити хвастаются содержимым своих сумок. Светская львица Ольга Бузова решила не отставать от коллег и похвасталась своим добром на всю страну — зрелище для людей со стальными нервами.

Элитная сумка Birkin звезды «Дома-2» представляет собой настоящий склад. Вот что туда поместила Бузова: патчи и маски для лица, зубные щетки, карандаши для глаз, духи, документы, три зарядки. Особое внимание привлек металлический массажер для лица и нижнее белье, которое Ольга постоянно носит с собой. Возможно, она подсмотрела один занятный лайфхак у Памелы Андерсон. Как-то секс-символ 90-х рассказала, что носит в сумочке стринги вместо резинки для волос.

Интернет-пользователи были шокированы увиденным.