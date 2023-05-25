Бузова вывернула элитную сумку перед россиянами: зрелище не для слабонервных
Ведущую снова подняли на смех.
В Интернете особой популярностью пользуются видео, где селебрити хвастаются содержимым своих сумок. Светская львица Ольга Бузова решила не отставать от коллег и похвасталась своим добром на всю страну — зрелище для людей со стальными нервами.
Элитная сумка Birkin звезды «Дома-2» представляет собой настоящий склад. Вот что туда поместила Бузова: патчи и маски для лица, зубные щетки, карандаши для глаз, духи, документы, три зарядки. Особое внимание привлек металлический массажер для лица и нижнее белье, которое Ольга постоянно носит с собой. Возможно, она подсмотрела один занятный лайфхак у Памелы Андерсон. Как-то секс-символ 90-х рассказала, что носит в сумочке стринги вместо резинки для волос.
Интернет-пользователи были шокированы увиденным.
«Негигиенично. Все в сумке валяется: и щетки, и трусы и зубочистки, и кисти для лица, косметичку купила бы», «Гермиона Бузова», «В женской сумке можно найти все, иногда и гаечный ключ, молоток», «Здесь не хватает только одеяла», — написали комментаторы в Телеграм-канале Super.