Бузова спустила на ветер столько денег, что у простых людей будет сердечный приступ: доставайте успокоительные

Звезда привыкла ни в чем себе не отказывать.

Ольга Бузова может похвастаться огромными доходами. А вот с умением грамотно распоряжаться деньгами у звезды явные проблемы.

Артистка уже заработала себе огромное состояние, снимаясь на телевидении и строя сольную карьеру. При этом знаменитость мечтает быть еще и успешной бизнесвумен. Ради достижения этой цели она не жалела ни сил, ни денег. Вот только предпринимательство, как показала практика, не сильная сторона Бузовой.

В данный момент на звезду зарегистрированы две компании. Прибыль телеведущей они не приносят и несут одни убытки. Например, исполнительница выпускала свой мерч, но желающих на футболки оказалось не так много. Кроме того, она пыталась стать успешным ресторатором и создала ООО «Бузова рест компании».

Рестораны быстрого питания Buzfood от посетителей никогда не ломились. Убытки этой компании составили почти 20 миллионов рублей. У россиян от данной суммы волосы встают дыбом, но артистка, судя по всему, может позволить себе спускать такие деньги на неудачные стартапы.