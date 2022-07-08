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Киноафиша Статьи Бузова раскрыла все карты о скорой свадьбе: хватило пары слов

Бузова раскрыла все карты о скорой свадьбе: хватило пары слов

8 июля 2022 14:00
Бузова раскрыла все карты о скорой свадьбе: хватило пары слов

Фанаты внимательно следят за личной жизнью телеведущей.

Ольга Бузова прокомментировала слухи о своем романе с политиком. Артистка разоткровенничалась в эфире программы «PRO-Новости».

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что звезда «Дома-2» тайно встречается с молодым политиком. Якобы чувства влюбленных настолько сильные, что уже ближайшей весной они намерены сыграть пышную свадьбу. Однако, как оказалось, эта информация не является правдой. Знаменитость не только не планирует выходить замуж, но и не встречается ни с кем.

«Пока я свободна», — рассказывает Бузова.

Отметим, что ранее PR-менеджер телеведущей Антон Богославский не стал опровергать слухи о личной жизни артистки. В разговоре с прессой он лишь указал, что в ближайшее время не намерен раскрывать всю информацию, так как «счастье любит тишину». При этом многие поклонники увидели в этом заявлении подтверждении своей теории.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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