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Бузова припомнила Губерниеву прошлое на всю страну: такого не ожидал никто

24 июня 2022 10:35
Бузова припомнила Губерниеву прошлое на всю страну: такого не ожидал никто

Певица нелестно отозвалась о журналисте.

Отношения Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева испортились еще в прошлом году. Спортивный комментатор неудачно пошутил в сторону певицы в эфире, из-за чего девушка разрыдалась прямо в студии. Съемка была сорвана, так как Ольга не пожелала больше общаться с Губерниевым. Этой весной Дмитрий решил пойти ей навстречу и извинился за неуместный «подкол». Правда, сделал это в ироничной манере, подарив исполнительнице конфеты с коньячной начинкой и постоянно перебивая ее во время беседы.

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Ольга посоветовала Губерниеву внимательнее относиться к женщинам, а еще подарила ему билеты на собственный концерт. Певица великодушно простила журналиста. Однако он попыткой наладить отношения не воспользовался и не пришел на выступление Бузовой. На днях Ольга неожиданно припомнила Губерниеву их прошлое на всю страну, отметив, что даже не удивлена такому поведению Дмитрия.

«Его слова, как у многих мужчин из моих песен, оказались водицей», — подчеркнула исполнительница в соцсетях.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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