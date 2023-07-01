Бузова предпочитает этот российский курорт любым заграничным: вы его тоже обожаете

Ольга Бузова может позволить себе любую роскошь, в том числе и отпуск на лучших курортах мира. Но когда артистка хочет как следует отдохнуть, то не спешит отправляться за рубеж. Свое место силы она нашла в родной стране.

Россияне заметили, что дорогим заграничным отелям певица предпочитает природу и красоту Сочи. Звезда часто бывает в этом городе с гастролями и всегда находит время задержаться подольше.

Фанаты еще не забыли, как прошлым летом экс-ведущая «Дома-2» приехала в Сочи и, отправившись в горы, исчезла на три дня. Бузова, которая обычно докладывает в социальных сетях о каждом своем шаге, вдруг пропала с радаров и не отвечала даже своему директору. Поклонники забили тревогу, но тут артистка вышла на связь.

Прогулка по горам так увлекла знаменитость, что она отложила телефон в сторону, чтобы ничто не отвлекало ее от захватывающих дух видов. Телеведущая назвала Сочи «потрясающим и невероятным», но отметила: все, что произошло с ней в горах, останется тайной.