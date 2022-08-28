Бузова о бывшем молчать не стала: теперь о главном позоре Тарасова знают все

Ольга Бузова обратилась в соцсетях к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Как раз на днях он снова вспомнил экс-супругу, сообщив, что намерен с ней помириться. Поэтому Дмитрий даже пригласил ее в свой новый проект ФК «Родина Медиа». Бузова о бывшем молчать не стала и опубликовала в Telegram-канале письмо к Тарасову. По ее словам, она не намерена принимать участие в бизнесе, связанном с ее бывшим мужем. Певица подчеркнула, что ее рабочий график расписан на несколько месяцев вперед. В то же время она понимает, почему Тарасов снова и снова говорит про нее.

«Я единственное, что ты можешь использовать в качестве поддержания себя в информационном пространстве», — заявила Ольга.

Она напомнила футболисту, что все годы после развода он называл их брак ошибкой. По ее мнению, именно Тарасов публиковал в Сети личные снимки и спонсировал новости, порочащие репутацию Ольги. Кроме того, Бузова заявила, что вела себя в отношениях достойно, в отличие от спортсмена, который ей изменял и отобрал после развода все подарки и общий дом. Она привела в пример и то, как Дмитрий выгонял ее из квартиры после операции, которую Ольга перенесла ради возможного пополнения в семье.